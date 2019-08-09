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    Як потужна злива поглинула міст Патона (вражаюче відео)

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    Потужна злива над мостом Патона - Як потужна злива поглинула міст Патона (вражаюче відео)
    Потужна злива над мостом Патона
    Фото: скріншот відео

    Негода у четвер наробила лиха в Києві

    У четвер, 8 серпня, Київ накрила сильна злива з ураганним вітром.

    Кияни ділилися у соцмережах фотографіями і відео стихії в місті. Так, користувач Facebook Роман Шелудько виклав відео, на якому видно, як потужна злива поступово поглинає міст ім. Патона. 

    Зйомка велася з боку БЦ Silver Breeze.

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    Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

    Як повідомляють кияни, по місту є повалені дерева, обірвані лінії електропередач.

    В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи. 

    Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

    Внаслідок негоди у Києві 8 сепрня столичні рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев. 

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