Як потужна злива поглинула міст Патона (вражаюче відео)



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Потужна злива над мостом Патона Фото: скріншот відео

Негода у четвер наробила лиха в Києві

У четвер, 8 серпня, Київ накрила сильна злива з ураганним вітром.

Кияни ділилися у соцмережах фотографіями і відео стихії в місті. Так, користувач Facebook Роман Шелудько виклав відео, на якому видно, як потужна злива поступово поглинає міст ім. Патона.

Зйомка велася з боку БЦ Silver Breeze.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

Як повідомляють кияни, по місту є повалені дерева, обірвані лінії електропередач.

В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи.

Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

Внаслідок негоди у Києві 8 сепрня столичні рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев.