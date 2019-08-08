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    Ураган у Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев (фото, відео)

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    На вул. Кіквідзе&nbsp;на автомобіль марки Toyota впало дерево - Ураган у Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев (фото, відео)
    На вул. Кіквідзе на автомобіль марки Toyota впало дерево
    Фото: ДСНС

    Негода наробила лиха в Києві

    Внаслідок негоди у Києві сьогодні, 8 серпня, столичні рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, о 14:50 рятувальники виявили падіння дерева на вул. Правди, 80, що у Подільському районі столиці. Як виявилось дерево впало на автомобіль ВАЗ та лінію тролейбусу. Допомога надавалась за допомогою бензопили.

    О 14:57 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджу частину дороги на перехресті провулку. Приладний та вул. Робітнича впало дерево. На місце події прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Вже о 15:05 до Служби порятунку 101 надійшла інформація про те, що на вул. Чудновського, 8 на автомобіль марки Chevrolet впало дерево. Для ліквідації наслідків негоди було направлено чергове відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    О 15:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у  Києві надійшло ще одне повідомлення стосовно наслідків негоди за адресою: Русанівський бульвар, 10. За даною інформацією, у дворі на лінію електропередачі впало дерево. На місце події було направлено чергове відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

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    О 15:11 надійшов черговий дзвінок щодо наслідків негоди. За даною інформацією, на вул. Кіквідзе, 12, на автомобіль марки Toyota впало дерево. На місце події були направлені рятувальників Загону технічної служби.

    О 15:18 чергове відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхало за адресою: вул. Тепловозна, 13, де на проїжджу частину дороги впало дерево. Допомога надавалась за допомогою бензопили.

    О 15:21 на вул. Лісна, 58, що в Оболонському районі столиці, дерево впало на проїжджу частину дороги. На місце виїхали рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Наступний подібний виклик надійшов о 16:07. На перехресті вул. Ілліча та вул. Новодарницька дерево впало на проїжджу частину дороги. На місце виклику виїхали рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    О 16:12 чергове відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхало за адресою: вул. Усенка Павла, 6, де на трамвайну колію впало дерево.

    О 16:13 надійшов черговий дзвінок щодо наслідків негоди. За даною інформацією на вул. Миколи Юнкерова, на трамвайну колію впало дерево. На місце виїхали рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Загиблих та травмованих немає.

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    Ураган у Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев (фото, відео)
    Ураган у Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев (фото, відео)
    Ураган у Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев (фото, відео)
    Ураган у Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев (фото, відео)
    Ураган у Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев (фото, відео)

    Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

    Як повідомляють кияни, по місту є повалені дерева, обірвані лінії електропередач.

    В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи. 

    Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

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