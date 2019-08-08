Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)



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Дерево впало на автомобілі на перехресті вулиць Сабурова та Закревського Фото: Київ оперативний

Рятувальники прибирають повалені дерева і звільняють проїжджі частини

Рятувальники Головного управління ДСНС у Києві та комунальна аварійно-рятувальної служба «Київська служба порятунку» ліквідовують наслідки негоди у столиці. Про це повідомляє КАРС на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 16:00, отримано повідомлення про падіння семи дерев. Внаслідок падіння дерев пошкоджено чотири автомобілі.

Рятувальники продовжують прибирати повалені дерева і звільняти проїжджі частини.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

Як повідомляють кияни, по місту є повалені дерева, обірвані лінії електропередач.

В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи.

Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

Фахівці нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадуємо: при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами: 101 або 103.