  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)

    • Розсилка
    <span lang="UK">Дерево впало на автомобілі на перехресті вулиць Сабурова та Закревського&nbsp;</span> - Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Дерево впало на автомобілі на перехресті вулиць Сабурова та Закревського 
    Фото: Київ оперативний

    Рятувальники прибирають повалені дерева і звільняють проїжджі частини

    Рятувальники Головного управління ДСНС у Києві та комунальна аварійно-рятувальної служба «Київська служба порятунку» ліквідовують наслідки негоди у столиці. Про це повідомляє КАРС на своїй сторінці у Facebook.

    Станом на 16:00, отримано повідомлення про падіння семи дерев. Внаслідок падіння дерев пошкоджено чотири автомобілі.

    Рятувальники продовжують прибирати повалені дерева і звільняти проїжджі частини.

    Читайте також

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)
    Повалені дерева, побиті автівки: негода наробила шкоди в Києві (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

    Як повідомляють кияни, по місту є повалені дерева, обірвані лінії електропередач.

    В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи. 

    Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

    Фахівці нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Нагадуємо: при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Читайте також
    Київ ДСНС автомобіль рятувальники вітер ураган негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ