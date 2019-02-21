З березня кияни зможуть оцінювати роботу лікарів онлайн



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Після отримання десяти і більше оцінок у лікаря формується рейтинг

Із 1 березня 2019 року кияни зможуть оцінити роботу лікарів, які зареєстровані у системі Helsi.me. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Пацієнт після візиту до лікаря протягом 14 днів зможе виставити оцінку лікарю та залишити текстовий відгук. Після отримання десяти і більше оцінок у лікаря формується рейтинг – середня оцінка за останні півроку», – пояснив Поворозник.

За його словами, кияни, зареєстровані у системі Helsi, матимуть можливість ознайомитися із рейтингом лікарів та на власний розсуд обрати того, з ким підписати декларацію, чи якого вузького спеціаліста обрати для консультації.

«Звісно ж, безпосередній керівник медичного закладу не має фінансових важелів впливу на лікаря, зважаючи на його рейтинг. Таким важелем стане пацієнт, оцінюючи роботу медика. Відповідно лікар із високим рейтингом матиме більшу базу пацієнтів, із якими підписано декларації, що безпосередньо впливає на його заробітну платню. Адже пацієнти керуватимуться саме репутацією лікаря, укладаючи декларацію з ним», – зауважив Поворозник.

Він нагадав що у системі Helsi зареєстровано 1,5 млн киян та доступні більше 2 тис. лікарів.

Як повідомлялося, у Києві в закладах охорони здоров’я міського підпорядкування не вистачає понад 5 тисяч медсестер.

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