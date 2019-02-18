  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичним лікарням катастрофічно не вистачає медсестер

    • Розсилка
    Столичним лікарням катастрофічно не вистачає медсестер

    Дефіцит складає 5760 медсестер

    У Києві в закладах охорони здоров’я міського підпорядкування не вистачає понад 5 тисяч медсестер. Про це повідомив голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський.

    «За даними у 2018 році, в Києві в закладах міського підпорядкування не вистачає 5 760 медичних сестер з медичною освітою – молодший спеціаліст», - розповів він УНН.

    Як відомо, в результаті реформи первинної ланки медицини сімейні лікарі в Україні отримують, в середньому, близько 11,5 тисяч гривень на місяць, а деякі отримують по 16-18 тис. гривень на місяць і навіть більше.

    Як повідомлялося, на сьогодні Києву не вистачає більш як 4 тис. двірників.

    Читайте також матеріал «Главкома»
    Читайте також
    Міністерство охорони здоров'я Київ медицина лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ