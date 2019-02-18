Столичним лікарням катастрофічно не вистачає медсестер



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Дефіцит складає 5760 медсестер

У Києві в закладах охорони здоров’я міського підпорядкування не вистачає понад 5 тисяч медсестер. Про це повідомив голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський.

«За даними у 2018 році, в Києві в закладах міського підпорядкування не вистачає 5 760 медичних сестер з медичною освітою – молодший спеціаліст», - розповів він УНН.

Як відомо, в результаті реформи первинної ланки медицини сімейні лікарі в Україні отримують, в середньому, близько 11,5 тисяч гривень на місяць, а деякі отримують по 16-18 тис. гривень на місяць і навіть більше.

Як повідомлялося, на сьогодні Києву не вистачає більш як 4 тис. двірників.

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