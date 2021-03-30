З Броварів до Києва запустять модернізовані електрички

Міський голова Броварів розповів про проєкт залізничного сполучення із столицею

Представники адміністрації міста Бровари завершили перемовини з керівниками «Укрзалізниці» щодо організації залізничного сполучення між Броварами та Києвом. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook.

Для реалізації проєкту залізничного сполучення Бровари-Київ заплановано модернізувати 8 поїздів, кожен з яких матиме 10 вагонів. Перший та останній вагони обладнають спеціальними платформами та місцями для людей з інвалідністю. Також нові вагони стануть зручними для велосипедистів.

За попереднім проєктом, у Броварах електричка курсуватиме від нової платформи, яка буде збудована поблизу стадіону «Спартак». Станція буде знаходиться в пішій доступності від центру, Масиву, та району Ярослава Мудрого-Грушевського.

Щодо напрямку та кінцевої точки маршруту в Києві наразі є дві пропозиції: через станцію Дарниця сполучити Бровари з Центральним залізничним вокзалом, або пустити в напрямку станції Почайна. Вартість проїзду розглядається на рівні 15 гривень.

«Найближчим часом на офіційному веб-сайті буде оголошено публічне обговорення оптимального маршруту та зручного графіку руху для броварчан, – зазначив Ігор Сапожко. – Вважаю, що успішна реалізація проекту допоможе розвантажити пасажиропотік в години «пік» та значно зекономить час на дорогу, адже за 30 хвилин можна буде добратись до правого берега Києва без пересадок».

Нагадаємо, 15 березня, за човниковим принципом почав курсувати модернізований електропоїзд за маршрутом «Святошин – Буча». Як повідомляє регіональна філія «Південно-Західна залізниця», до запуску був підготовлений меморандум про співпрацю між «Укрзалізницею» та головами місцевих рад передмість Києва – Ірпеня, Бучі та Коцюбинського.