На столичній Борщагівці маршрутки ганяють по зустрічній смузі (відео)



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Автобус маршруту №411 їде по зустрічній смузі Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Водії столичних маршруток наражають на небезпеку життя пасажирів

Святошинський район Києва, зокрема, масив Борщагівка, потерпає від заторів на дорогах. Це пов’язано із ремонтом доріг, що активно ведеться влітку.

Проте, коли добропорядні водії виконують вимоги ПДР і рухаються у своїх смугах у тягучках, водії маршруток виїжджають на зустрічну смугу, ризикуючи здоров'ям і життям пасажирів.

Так, сьогодні, 2 серпня, кореспондент «Главкома» став свідком, як на вулиці Сім’ї Сосніних дві маршрутки летіли по зустрічній смузі. Одна з них – маршруту №411.

Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

29 липня дорожники показали, що зроблено від початку ремонтних робіт.

30 липня на Борщагівському шляхопроводі почалася заміна аварійних залізобетонних балок.

Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому», у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.