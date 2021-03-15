«Укрзалізниця» запустила модернізовану електричку до Бучі

Потяг до Бучі курсуватиме лише у пікові години

Новий електропоїзд робитиме по три човникових рейсів зранку та ввечері

Сьогодні, 15 березня, за човниковим принципом почав курсувати модернізований електропоїзд за маршрутом «Святошин – Буча». Як повідомляє регіональна філія «Південно-Західна залізниця», до запуску був підготовлений меморандум про співпрацю між «Укрзалізницею» та головами місцевих рад передмість Києва – Ірпеня, Бучі та Коцюбинського.

За повідомленням АТ «Укрзалізниця», модернізований приміський електропоїзд на маршруті «Святошин – Буча» курсуватиме у пікові години перевезень вранці та ввечері.

Електричка зупинятиметься на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча.

Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05:54 та прибуватиме на станцію Буча о 06:17.

Наступні рейси відправлятимуться зі станції Святошин о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38.

У зворотному напрямку зі станції Буча у перший рейс поїзд відправиться о 06:27, потім – о 07:31, 08:56 та о 18:03 й 19:07.

Раніше в.о. члена правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський пропонував оплачувати приміські перевезення за рахунок місцевих територіальних громад.