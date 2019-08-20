Пасажирів столичного транспорту порадували креативними квитками (фото)



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Фото: Вечірній Київ

На талонах з'явилися цікаві написи

На зворотному боці талонів на проїзд у столичному громадському транспорті з'явилися різні цікаві написи. Таким чином комунальне підприємство «Київпастранс» дякує пасажирам за оплату проїзду.

Про це пише «Вечірній Київ».

Видання зібрало колекцію талончиків з веселими слоганами: «Дякуємо, що координуєте свій рух і з повагою ставитися один до одного», «Впевнено крокуйте до мети. А як втомитеся йти, ми вас підвеземо», «Дякуємо, що сумлінно оплачуєте проїзд!», «Дякуємо, що у транспорті знімаєте рюкзаки з плечей» та ін.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

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