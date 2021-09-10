З Києва до Канева на «Ракеті»: з вересня діятиме пілотний річковий маршрут
19 вересня перший теплохід вирушить фокус-групою
У вересні з Києва до Канева планують в тестовому режимі запустити річковий маршрут на теплоходах «Ракета». Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій» з посиланням на главу Державного агентства розвитку туризму Мар’яну Олеськів.
За її словами, 19 вересня планується пілотний запуск річкового маршруту Дніпром між столицею та Каневом з фокус-групою.
«За планом це буде 19 вересня. Опитаємо людей: скільки вони готові за це платити, наскільки їм це комфортно. В фокус-групу ми набрали дуже різних людей: і молодь, і тих, хто працює в великих компаніях. Це перший етап, щоб зробити детальні розрахунки і зробити державну програму по відновленням річкових перевезень», – сказала Олеськів.
Олеськів також зазначила, що Канів – популярне туристичне місце в країні.
«У 2019 році Канів і могилу Шевченка відвідало більше людей, ніж Чорнобиль», – підкреслила глава агентства.
Нагадаємо, на Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу.