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    З Києва до Канева на «Ракеті»: з вересня діятиме пілотний річковий маршрут

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    З Києва до Канева на «Ракеті»: з вересня діятиме пілотний річковий маршрут
    Фото: bigkyiv.com.ua

    19 вересня перший теплохід вирушить фокус-групою

    У вересні з Києва до Канева планують в тестовому режимі запустити річковий маршрут на теплоходах «Ракета». Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій» з посиланням на главу Державного агентства розвитку туризму Мар’яну Олеськів.

    За її словами, 19 вересня планується пілотний запуск річкового маршруту Дніпром між столицею та Каневом з фокус-групою.

    «За планом це буде 19 вересня. Опитаємо людей: скільки вони готові за це платити, наскільки їм це комфортно. В фокус-групу ми набрали дуже різних людей: і молодь, і тих, хто працює в великих компаніях. Це перший етап, щоб зробити детальні розрахунки і зробити державну програму по відновленням річкових перевезень», – сказала Олеськів.

    Олеськів також зазначила, що Канів – популярне туристичне місце в країні.

    «У 2019 році Канів і могилу Шевченка відвідало більше людей, ніж Чорнобиль», – підкреслила глава агентства.

    «Ракета» — серія швидкісних пасажирських річкових суден на підводних крилах, які активно використовувалися в СРСР. В Україні в 1970-х ходило понад 150 «Ракет». Але після 1990-х цей вид транспорту став економічно не вигідним. І більшість зі 150 «Ракет» продали за кордон. Частина судів досі ходять в Греції, в Таїланді та Канаді.

    Нагадаємо, на Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу.

    Теги: вода річка Дніпро транспорт ракета перевезення
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    З Києва до Канева на «Ракеті»: з вересня діятиме пілотний річковий маршрут