Плюс три тисячі квитків: «Укрзалізниця» скоротила бронь для співробітників

У дев'яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох – на чверть

ПАТ «Укрзалізниця» зменшила кількість місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників – завдяки цьому у продаж щомісяця надходитиме три тисячі додаткових квитків. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«За результатами дата-аналітики, в одному з поїздів бронювання взагалі скасовано – заброньовані місця не використовувалися. У дев'яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох – на чверть», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» пояснили, що раніше місця, які залишалися для робочих поїздок і не були придбані, потрапляли у вільний продаж перед відправленням поїзда. Але нерідко пасажири не встигали їх купувати, відповідно, залізниця втрачала прибуток.

«Ми змінюємо застарілі системи внутрішнього бронювання пасажирських квитків «Укрзалізниці». Після аналізу напрямків та заповнюваності поїздів стало зрозуміло, що є варіанти скоротити кількість таких броней, щоб дати пасажирам більше можливостей купувати квитки на поїзди заздалегідь. Майже 3000 квитків – це невеликий відсоток у порівнянні з тією кількістю, що Укрзалізниця продає щомісячно, але пасажири рейсів № 738 Київ – Запоріжжя, № 7/8 Київ – Чернівці, № 82 Новоолексіївка – Харків та ще 10 точно відчують цю зміну», – заявив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

До слова, з Києва до Броварів запустили електропотяг, який довезе за 36 хвилин.

Нагадаємо, між Києвом і Черкасами ходитиме новий швидкісний потяг.

Також компанія «Укрзалізниця» запустила новий комфортабельний потяг з Києва до Одеси та одразу опинилася в центрі скандалу. Розміри вагона не відповідали київському перону – між ними була велика відстань.