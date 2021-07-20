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    На Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу

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    У чоловіків вилучено&nbsp;14,5 кг риби - На Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу
    У чоловіків вилучено 14,5 кг риби
    Фото: Київський рибоохоронний патруль

    Порушники завдала шкоди на понад 9 тис. грн

    20 липня в ході рейду рибоохоронний патруль Київщини спільно з працівниками Переяславського відділу поліції зафіксував порушення природоохоронного законодавства. Так, о 4 годині на Канівському водосховищі викрито двох громадян, які здійснювали вилов риби з човна за допомогою 5 сіток. Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

    Подія сталася поблизу с. Хоцьки Переяславського району Київської області.

    При перевірці улову зафіксовано 14,5 кг риби: лин – 46 шт., плітка – 9 шт., окунь – 8 шт., щука, карась сріблястий і краснопірка – по 5 шт., чехоня – 4 шт., плоскирка – 2 шт. загальною вагою 14,5 кг.

    Нанесені збитки складають 9,1 тис. грн.

    На порушників складено адмінматеріали за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

    Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено до рішення суду.

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    На Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу
    На Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу

    Для проведення слідчих дій на місце події викликано працівників Національної поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом).

    Санкція статті передбачає накладання штрафу від 17 тис. до 51 тис. грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

    Теги: Київщина рибальство браконьєр риба
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    На Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу