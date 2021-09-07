В Австрії завершилися випробування водневих автобусів

Водневий автобус Solaris Urbino 12 здатний проїхати 350 км на одній заправці

У місті Вельс (федеральна земля Верхня Австрія) завершилися випробування автобусів на водневих паливних елементах Solaris Urbino 12. Це частина ініціативи по декарбонізації громадського транспорту в регіоні за допомогою водневих автобусів, що розглядаються як екологічно чисте рішення для перевезення пасажирів, – повідомляє H2 View.

Автобуси пройшли випробування в рамках проекту мобільності Hydro-Motion, який є результатом співпраці між австрійською землею Верхня Австрія, містом Вельс, транспортними компаніями Fronius і Solaris, а також транспортними службами Wels Linien, SAB Tours і OÖVV.

Solaris Urbino 12 заправлялися на водневої заправної станції, розташованої в містечку Тальхаймi, недалеко від Вельса, а оператор Wels Linien відповідав за обслуговування лінії, по якій водневі автобуси курсували протягом десяти днів.

«В черговий раз ми отримали можливість продемонструвати наш водневий автобус в Австрії. Майбутнє мобільності пов'язано з відсутністю викидів, а воднева технологія дозволяє нам досягти відмінних експлуатаційних характеристик», – сказала генеральний директор Solaris Austria Анна Мейер.