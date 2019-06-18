За тиждень на водоймах у Київській області потонули 13 людей



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Люди нехтують правилами безпечного відпочинку на воді і позбуваються життя

З початку 2019 року на території Київщини на водних об`єктах потонуло 60 осіб, а за останній тиждень — 13. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, 16 червня до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшла інформація про те, що в сільському ставку в селі Зеленьки потонув хлопчик 2007 року народження. «Як стало відомо, разом із затонулим до водяної пастки потрапив його друг, з яким вони разом пішли відпочивати до водойми, не повідомивши про це батьків. На щастя, другого хлопчика встиг врятувати небайдужий відпочиваючий чоловік. Місцеві жителі намагалися знайти зниклу дитину, але пошуки були марними, і 17 червня для пошуку була задіяна водолазно-рятувальна служба міста Ржищів у кількості 4 чоловік. Тіло хлопчика було знайдено 17 червня о 10:30», - розповіли у ДСНС.

До оперативно диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення від чергового Національної поліції про те, що в с. Ходосівка в озері, не призначеному для купання, поблизу вул. Набережної потонув чоловік. На місце виклику було направлено працівників обласної водолазної служби. О 19:39 тіло знайшли та вилучили з водойми. Ним виявився місцевий житель 1963 р. н. (за показами свідків перебував у стані алкогольного сп’яніння).

16 червня о 12:00 до оперативно-диспетчерської служби до Обухівського району також надійшла інформація про те, що у р. Дніпро затонула людина в с. Витачів. Загиблим виявився чоловік 1972 р.н. На місці працювала водолазна служба. О 20:13 загиблого було виявлено та вилучено з річки.

О 16:39 до оперативно-диспетчерської служби м. Узин надійшло повідомлення про те, що в річці Узинка знайдено тіло чоловіка. На подію виїхав черговий караул 5-ДПРЧ. За допомогою човна та рятувальної мотузки тіло вилучили з водойми.