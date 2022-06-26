З-під завалів зруйнованого ракетами столичного будинку врятували семирічну дівчинку

Через обстріли сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку

Через обстріли сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку

Рятувальна операція триває, під завалами продовжують шукати людей

З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що батька дитини також дістали з-під завалів. Нажаль, він не подає ознак життя.

радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що з-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.