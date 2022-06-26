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    Новини

    З-під завалів зруйнованого ракетами столичного будинку врятували семирічну дівчинку

    Через обстріли сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку - З-під завалів зруйнованого ракетами столичного будинку врятували семирічну дівчинку
    Через обстріли сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку
    фото: Віталій Кличко/Telegram

    Рятувальна операція триває, під завалами продовжують шукати людей

    З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    Водночас народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що батька дитини також дістали з-під завалів. Нажаль, він не подає ознак життя.

    радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що з-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя.

    Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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    Теги: пожежа росія МВС окупанти Віталій Кличко Київ депутат Антон Геращенко війна Олексій Гончаренко мер Україна ракета окупація радник #stoprussia
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    З-під завалів зруйнованого ракетами столичного будинку врятували семирічну дівчинку