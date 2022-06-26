У Німеччині стартує саміт G7, туди вже прибув Байден

Байден прибув до Німеччини, де відбудеться саміт G7

Байден 25 червня прилетів із Вашингтона до Мюнхена, а потім вертольотом прибув до місця проведення саміту G7

Президент Джо Байден прибув до Німеччини, де він разом із лідерами країн – ключових союзників США візьме участь у саміті G7, щоб обговорити подальші дії єдиним фронтом проти агресії Росії, а також низку глобальних економічних питань. Про це повідомляє «Голос Америки».

Президент США Джо Байден 25 червня прилетів із Вашингтона до Мюнхена, а потім вертольотом прибув до місця проведення саміту G7 – замку Ельмау.

Перші переговори під час триденного перебування в Європі відбудуться 26 червня з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрінуться у замку Ельмау у баварських Альпах. Потім вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

Обидві зустрічі відбудуться на тлі російського вторгнення в Україну, а також світового сплеску інфляції, загрози рецесії та зростання проблеми стримування Китаю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7.

Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

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