З початку року у Києві від ботулізму померло троє людей



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Найчастіше збудник ботулізму присутній у в'яленій рибі

Порівняно з минулим роком у Києві погіршилася ситуація щодо захворюваності на ботулізм

З початку 2019 року, станом на 1 червня, у Києві зафіксовано 40 випадків захворювання на ботулізм. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Під час цих постраждало 46 осіб, із них троє – померли.

За аналогічний період 2018 року було розслідувано 27 випадків, під час яких постраждала 31 особа.

Такі дані свідчать про погіршення санітарно-епідемічної ситуації щодо захворюваності на ботулізм.

Як повідомлялося, на початку червня у відділенні реанімації Олександрівської клінічної лікарні Києва перебували двоє пацієнтів з ботулізмом.

Ботулізм — гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених рибних продуктах та консервах.

Захворювання може виникнути при вживанні продуктів, які зберігалися при анаеробних або близьких до анаеробних умовах без попередньої достатньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в'ялені м'ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку вегетативних форм збудників та токсиноутворення.

Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей він не відчувається ні на смак, ні на запах.

Виробникам рибної продукції рекомендовано в літній період виробляти лише патрану рибу.

У питаннях профілактики ботулізму основним є дотримання чистоти сировини, тому чим чистіше відмито городину перед консервуванням, тим менше ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму.

Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні. Суворо дотримуватися температурних режимів при приготуванні та зберіганні продукції.

Категорично необхідно виключити придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, в’яленої, копченої, солоної риби й інших харчових продуктів в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб.

У випадку появи симптомів захворювання (слабкість, підвищення температури тіла, нудота, біль в животі, блювання, пронос тощо) слід негайно звернутися до лікаря.