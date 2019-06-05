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    Знову ботулізм: у київській лікарні рятують двох хворих

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    Знову ботулізм: у київській лікарні рятують двох хворих

    Жінка знаходиться в реанімації з 13 травня

    У відділенні реанімації Олександрівської клінічної лікарні Києва перебувають двоє пацієнтів з ботулізмом. Про це повідомляється на сторінці Інфекційне відділення 2 Олександрівської клінічної лікарні м.Києва у Facebook.

    Обоє захворіли після вживання риби.

    У лікарні повідомляють, що на лікування одного пацієнта, хворого на ботулізм, витрачається понад 100 тисяч гривень.

    «Тільки за останні 5 місяців у нас проліковано 6 пацієнтів з ботулізмом. А це більше 600 тисяч гривень коштів платників податків було витрачено на протиботулінічний антитоксин для цих пацієнтів», - зазначили у лікарні.

    У закладі розповіли історію, яка сталась з молодою жінкою 43 років: «13 травня близько 19 години вона поїла в’ялену плотву домашнього приготування та ікру з неї. Відчула нездужання о 2 годині ночі 14 травня, тобто через 7 годин. Вже о 6.45 вона була госпіталізована до відділення реанімації. Того ж дня, о 9.55 через неможливість самостійного дихання, пацієнтка переведено на штучну вентиляцію легень. Тобто вже через 15 годин після споживання риби. Протиботулінічний антитоксин введено об 11.15 цього ж дня. Сьогодні в неї 21-ша доба в реанімації, 21-ша доба на апараті штучної вентиляції легень, пневмонія та інші ускладнення. Риторичні запитання. Чи вартує таранька так дорого, щоб втрачати життя?».

    Лікарі закликають не споживати сушену рибу, особливо домашнього приготування.

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