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    Новини

    З річки на Київщині рятувальники дістали тіло жінки

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    З річки на Київщині рятувальники дістали тіло жінки

    Причини загибелі жінки встановлює поліція

    У п’ятницю, 14 червня, о 09:17 до оперативно-диспетчерської служби  Яготинського району надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що на річці Іржавець виявлено тіло невстановленої особи.

    На місце події виїхали рятувальники  28-ї  Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    За допомогою мотузки, човна та пожежного багра рятувальники доправили тіло потопельника на берег.

    Ним виявилась жінка, 1987 року народження.

    Причини загибелі встановлює поліція.

    Як повідомлялося, з початку червня 2019 року на водоймах України загинули понад 100 людей.

    Днями на річці Тетерів поблизу села Блідча Іванківського району Київщини потонула мати і її п’ятирічний син. Водолази дві доби шукали їхні тіла.

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