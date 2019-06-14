З річки на Київщині рятувальники дістали тіло жінки



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Причини загибелі жінки встановлює поліція

У п’ятницю, 14 червня, о 09:17 до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що на річці Іржавець виявлено тіло невстановленої особи.

На місце події виїхали рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За допомогою мотузки, човна та пожежного багра рятувальники доправили тіло потопельника на берег.

Ним виявилась жінка, 1987 року народження.

Причини загибелі встановлює поліція.

Як повідомлялося, з початку червня 2019 року на водоймах України загинули понад 100 людей.

Днями на річці Тетерів поблизу села Блідча Іванківського району Київщини потонула мати і її п’ятирічний син. Водолази дві доби шукали їхні тіла.