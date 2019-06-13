Трагедія на Київщині: на річці потонули мати з п’ятирічним сином (фото)



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Водолазно-пошукові роботи тривали дві доби Фото: ДСНС

Водолази дві доби шукали тіла потопельників

На річці Тетерів поблизу села Блідча Іванківського району Київщини потонула мати і її п’ятирічний син. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Мати купалася з двома дітками. За свідченням очевидців, вона перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Одна дитина була на березі і бачила, що течією уносить братика і маму. Всі намагання вибратися на берег були марними.

Дві доби тривали водолазні роботи з пошуку тіл жінки і дитини. Пошуки ускладнювала сильна течія та велика кількість затонулих залишків деревини.

Сьогодні о 09:30 рятувальники знайшли тіло загиблої жінки 1992 року народження, а тіло п'ятирічного хлопчика знайшли о 12:15.

На пошуках були задіяні фахівці водолазно-рятувального відділення 10-ДПРЗ м. Вишгород, Мобільний рятувальний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій та рятувальники Іванківського району.

Як повідомлялося, з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини.