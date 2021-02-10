На Київ суне новий циклон із хуртовинами та сильним морозом (карти)

11 лютого у столиці очікується значний сніг і пориви вітру 15-20 м/с

Морози посиляться 12-13 лютого

Циклон, що приніс у Київ складні погодні умови, ще досипає снігу у Києві та йде далі, на схід. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Синоптична карта свідчить, що циклон іде на схід України

Але вже у четвер, 11 лютого, в Україну прийде черговий циклон із Балкан.

До України наближається новий циклон

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.

«З неділі, схоже, циклони вгомоняться, але посиляться суттєво морози», - повідомила Діденко.

У зв’язку зі складними погодними умовами у столиці дорожники та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп.

Міська влада просить киян за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.

Окрім того, водіїв закликають не паркувати автомобілі на узбіччях вулиць та доріг, аби забезпечити безперешкодний рух спецтехніки. Транспортні засоби, що заважатимуть прибирати сніг, евакуюють.

Як відомо, з понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади.

Вранці 10 лютого затори скували дороги Києва. Затримуються рух трамваїв, тролейбусів і автобусів. На громадському транспорті введено оперативне положення.

У ніч на 10 лютого для розчищення Києва було задіяно 441 одиниця спецтехніки і 251 працівник у складі 40 бригад з ручного прибирання. Нині кількість техніки збільшено до 472 одиниць. А також залучено понад 500 працівників у складах бригад з ручного прибирання. Тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено понад 3 тис. тонн. Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.