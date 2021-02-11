На Київ суне новий потужний снігопад: вантажівкам знову закрили в’їзд

Вантажівкам складно проїхати по засніжених дорогах міста, через що виникають затори

Обмеження в'їзду вантажівок до Києва діє з 7:00 11 лютого

У четвер і п’ятницю, 11-12 лютого, синоптики прогнозують у Києві сильний мокрий сніг, хуртовини та похолодання. На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.

Столична влада просить водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути.

Міська влада також звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

Як повідомляли синоптики, 11 лютого в Україну прийде черговий циклон із Балкан.

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.