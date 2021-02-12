Не витримав снігу: у ресторані в Києві впав дах (фото)

Обвалилася літня тераса ресторану

У четвер, 11 лютого, ввечері у ресторані Eshak на вулиці Маршала Конєва, 10/1 в Голосіївському районі Києва впав дах літньої тераси.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«У ресторані Eshak на Теремках від великої кількості снігу впав дах літньої тераси», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що мережа ресторанів Eshak належить російському актору, шоумену і телеведучому Сергію Свєтлакову.

Це не перший інцидент з його ресторанами. Так, 29 грудня 2020 року сталася пожежа у ресторані «Eshak на Васильківській» у центрі Києва.