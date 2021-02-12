  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Не витримав снігу: у ресторані в Києві впав дах (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під вагою снігу дах тераси впав - Не витримав снігу: у ресторані в Києві впав дах (фото)
    Під вагою снігу дах тераси впав
    Фото: скріншот відео «Києва оперативного»

    Обвалилася літня тераса ресторану

    У четвер, 11 лютого, ввечері у ресторані Eshak на вулиці Маршала Конєва, 10/1 в Голосіївському районі Києва впав дах літньої тераси.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «У ресторані Eshak на Теремках від великої кількості снігу впав дах літньої тераси», – йдеться в повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Не витримав снігу: у ресторані в Києві впав дах (фото)
    Не витримав снігу: у ресторані в Києві впав дах (фото)
    Не витримав снігу: у ресторані в Києві впав дах (фото)

    Нагадаємо, що мережа ресторанів Eshak належить російському актору, шоумену і телеведучому Сергію Свєтлакову.

    Це не перший інцидент з його ресторанами. Так, 29 грудня 2020 року сталася пожежа у ресторані «Eshak на Васильківській» у центрі Києва.

    Теги: Київ ресторан снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies