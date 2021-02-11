Україну накрив рекордний снігопад. Що відбувається в регіонах (фото, відео)

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання

12 лютого погода в Україні продовжить погіршуватися

Негода в Україні накрила значну частину країни. Снігопад в столиці не припиняється четверту добу, в західних регіонах через снігову бурю введено обмеження руху транспорту. У зв'язку з погіршенням погодних умов школи Києва, Львова, Рівного переходять на дистанційне навчання.

Наразі спостерігається невеликий сніг у Києві та Київській області. Сніжить у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У Кіровоградській, Полтавській та Черкаській – невеликий сніг з дощем.

Детально про обмеження та наслідки снігопадів у матеріалі Главкому.

Рівненщина

У Рівненській області сніг падав без перерви протягом 16 годин. Наразі підрядні організації забезпечили проїзд всією мережею державних доріг в межах Рівненської області.

На дорогах області працює 133 машини та механізми підрядних організацій. В ліквідації наслідків хурделиці задіяно 148 робітників. Роботи тривають. За прогнозами синоптиків, хурделити над Рівненщиною буде упродовж найближчих трьох діб.

До боротьми із снігом залучили навіть важку техніку. У Рівному на вулиці Басівкутській БТР витягував із снігового полону вантажівку.

Фуру в Рівному витягав БТР. Фото: Рівненські новини

Міський голова Здолбунова Владислав Сухляк розчищав сніг біля зупинки громадського транспорту на вулиці Цегельній. У відео він зазначив, що погода погіршується, і комунальним службам складно впоратися, тому вирішив зробити добру справу й допомогти.

Також в Рівному сніг вирішили вивозити, бо його вже просто нікуди відкидати. У місті є спеціальний майданчик. 11 лютого тут гори висотою понад три метри.

Більшість шкіл перейшли в онлайн – 37 ОТГ на дистанційному, в 11 громадах навчаються на змішаній формі. 103 шкільні автобуси не випустили в рейси.

На Рівненщині 11-13 лютого прогнозують складні погодні умови – налипання мокрого снігу, пориви вітру, на дорогах ожеледиця. Вже з понеділка, 15 лютого, температура повітря поступово знижуватиметься, а згодом сягне до -25 градусів морозу.

Львівщина

Упродовж останніх чотирьох днів у Львові випало 169% місячної норми опадів, для прибирання міста залучені всі можливі ресурси. По місту Львову до кінця доби 11 лютого львівські синоптики прогнозують сильний та мокрий сніг, на дорогах – ожеледицю, снігові замети.

Зважаючи на погодні умови, комунальні служби міста продовжують працювати у посиленому режимі. Також мерія закликає усіх, за можливості, долучатись до прибирання міста. Компаніям рекомендують перейти на дистанційний режим роботи, поки тривають снігопади, а водіїв приватного транспорту – без зайвої необхідності не виїжджати на власному авто, а якщо виїхали, то підвозити, за можливості, інших людей.

Із 15:00 відновлено рух великовагового транспорту.

З огляду на рекордну кількість снігу, яка випала за останню добу, працівники Львівської міської ради, районних адміністрацій та комунальних служб вийшли допомогти двірникам прибирати вулиці, хідники і площі міста.

Цьогорічний снігопад на Львівщині вже побив рекорд 2013 року. Завтра, 12 лютого, на дорогах теж буде ожеледиця, снігові замети; пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини. Мерія Львова закликає усіх бути максимально обережними під час руху.

Черкащина

У Черкасах місцева влада ухвалила рішення обмежити роботу шкіл у п’ятницю, 12 лютого. Таке рішення було ухвалене через погіршення погодних умов.

На Черкащині розпочалися опади, які протягом дня поступово накриють всю область. Сипатиме снігом до неділі 14 лютого. Із небезпечних явищ прогнозують: посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, ожеледь, на дорогах ожеледиця, значний сніг.

На Черкащині через ожеледицю перекинулась вантажівка. На щастя, керманич не постраждав.

Снігопади не означають, що можна виходити на лід. У Черкасах водолази знайшли тіло чоловіка, який зник під кригою на Дніпрі.

На засніженій автотрасі Київ-Одеса в Уманському районі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль злетів у кювет. Постраждали троє осіб.





Служба екстреної медичної допомоги в Черкаській області переведена в посилений режим роботи. Однак через погодні умови бригади медиків можуть прибувати на виклики з невеликими затримками.

Івано-Франківська область

Уночі 11 лютого в Івано-Франківську розпочався інтенсивний снігопад і за прогнозами синоптиків стихія триватиме до ранку 12 лютого. Комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи. Для прибирання снігу задіяно всю комунальну техніку та робітників.

Рух транспортних засобів здійснюється безперешкодно у звичайному режимі. Однак ввечері та вночі очікується чергова хвиля негоди, яка може ускладнити рух транспортних засобів, тому в Укравтодорі просять без нагальної потреби утриматись від автоподорожей.





Закривати вікна та балконні двері у своїх помешканнях закликали іванофранківців у комунальному підприємстві «Управляюча компанія «Комфортний дім». Своє прохання комунальники мотивують зниженням температурного режиму, зауваживши, що очікуються сильні – до -12 градусів за Цельсієм – морози та необхідністю підтримувати оптимальний температурний режим у помешканнях.

На Івано-Франківщині 11-12 люгого зберігається значний ризик сходження лавин у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами.

Київщина

У Києві посилився снігопад, подекуди іде крижаний дощ. Наразі дорожні служби працюють у посиленому режимі. Автодорівці обробляють вулиці протиожеледними засобами і чистять дороги і тротуари від снігу.

Через погіршення погоди в Києві знову приспустили головний прапор.

Із 15:00 8 лютого діє обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва. Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо. У місті Києві працює 486 одиниць основної і додаткової спецтехніки.

Телеведучі каналу «Київ» вирішили власним прикладом закликати киян допомагати двірникам у боротьбі с негодою. Адже якщо кожен житель міста розчистить бодай маленьку доріжку біля дому, це вже буде значний внесок у стан доріг міста.

Чернівецька область

Упродовж 11-13 лютого на території Чернівецької області очікується посилення вітру, хуртовини та ожеледиця. Температура повітря вночі опускатиметься до -17°, в горах - до 25° морозу. Висота снігового покриву може досягти 35 сантиметрів. До такого погіршення погоди в області підготували снігоприбиральну техніку, дорожники зробили запаси пального та протиожеледних матеріалів.

Лише за останню добу у травпункт Чернівецької обласної лікарні звернулося близько пятдисяти буковинців.





Активний циклон з Балкан викличе сильні опади у Карпатах. Прогнозується заметіль, висота снігового покриву виросте на 20 см.

Укргідрометцентр попереджає, про високу небезпеку сходження лавин (3 рівень) на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у Львівській області.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.