У Києві телеведучі взяли до рук лопати, щоб відкопати зі снігу авто (відео)

Ведучі телеканалу власним прикладом закликали киян допомогти комульникам у боротьбі з наслідками негоди

Снігопади в Києві знову посилюються. Тож телеведучі каналу «Київ» вирішили власним прикладом закликати киян допомагати двірникам у боротьбі с негодою. Адже якщо кожен житель міста розчистить бодай маленьку доріжку біля дому, це вже буде значний внесок у стан доріг міста.

Так, ведучі телеканалу зібралися гуртом, щоб відкопати службову автівку, яка мала виїжджати на патрулювання.

Почала розчищати територію журналістка новин Олена Акіменко. Згодом до неї долучилася ведуча Габріелла Массанга. Пізніше на допомогу прийшли ведуча Міла Китаєва та синоптикиня Олександра Хала. Водночас ведучий спорту Руслан Свірін почав розчищати тротуари.

Як відомо, кілька днів дорожники активно вивозять сніг із вулиць, площ і тротуарів міста. За останню добу було вивезено 3953 тонни снігу. Однак новий снігопад звів усі зусилля комунальників нанівець.

11 лютого в Україну прийшов черговий циклон із Балкан.

Синоптики прогнозували, що вдень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.

На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.