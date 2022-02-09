За добу коронавірус забрав життя 22 киян

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 732

За минулу добу, 8 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 3684 людей. Це на 822 особи більше, ніж протягом минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 390 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Захворіли минулої доби: 2047 жінок віком від 18 до 93 років та 1240 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 202 дівчинки від двох місяців до 17 років і 195 хлопчиків від двох місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 10 жінок від 50 до 84 років та 12 чоловіків від 28 до 87 років.

До лікарень столиці госпіталізували 130 хворих на коронавірус та 231 особу з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1300 людей. Загалом коронавірус подолали 343 418 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 732, у Дарницькому – 583 та в Оболонському районі – 392 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 343 тис. осіб (за добу 8 лютого – 1300)

померли понад 8,6 тис. людей (за добу – 22)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 209 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1314 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 186 тис. осіб (за добу 8 лютого – 560)

померли 4,8 тис. осіб (за добу – 8)

Нагадаємо, за минулу добу, 8 лютого, медики зафіксували в Україні 38 257 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень хвороби померли 240 людей, а одужали від Covid-19 понад 17 тис. пацієнтів.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму «Омікрон». У МОЗ порахували смертність від цього різновиду коронавірусу.

Додамо, що з 11 лютого три області перейдуть у «червону» зону: список обмежень.