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    За добу коронавірус забрав життя 22 киян

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    Захворіли минулої доби: 2047 жінок та 1240 чоловіків - За добу коронавірус забрав життя 22 киян
    Захворіли минулої доби: 2047 жінок та 1240 чоловіків
    фото: з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 732

    За минулу добу, 8 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 3684 людей. Це на 822 особи більше, ніж протягом минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 390 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Захворіли минулої доби: 2047 жінок віком від 18 до 93 років та 1240 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 202 дівчинки від двох місяців до 17 років і 195 хлопчиків від двох місяців до 17 років.

    Серед тих, хто померли: 10 жінок від 50 до 84 років та 12 чоловіків від 28 до 87 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 130 хворих на коронавірус та 231 особу з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 1300 людей. Загалом коронавірус подолали 343 418 мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 732, у Дарницькому – 583 та в Оболонському районі – 392 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 343 тис. осіб (за добу 8 лютого – 1300)
    • померли понад 8,6 тис. людей (за добу – 22)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 209 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1314 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 186 тис. осіб (за добу 8 лютого – 560)
    • померли 4,8 тис. осіб (за добу – 8)

    Нагадаємо, за минулу добу, 8 лютого, медики зафіксували в Україні 38 257 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень хвороби померли 240 людей, а одужали від Covid-19 понад 17 тис. пацієнтів.

    Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму «Омікрон». У МОЗ порахували смертність від цього різновиду коронавірусу.

    Додамо, що з 11 лютого три області перейдуть у «червону» зону: список обмежень.

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    Теги: Віталій Кличко хвороби уряд коронавірус
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    За добу коронавірус забрав життя 22 киян