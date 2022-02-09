Уряд удвічі збільшить термін дії програми «тисяча за вакцинацію»

Уряд плаанує розширити програму, тож грошима за вакцинацію можна буде оплатити комуналку

«Ковідну тисячу» можна буде витратити протягом дев’яти місяців, а не чотирьох

Кабінет міністрів планує продовжити час на використання тисячі гривень за вакцинацію з чотирьох до дев’яти місяців. Крім того, планується встановити, що за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволити витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду 9 лютого.

Документом пропонується:

надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;

збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;

надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання лікарських засобів.

Нагадаємо, днями Денис Шмигаль сказав, коли ще одній категорії українців можна буде витрачати ковідну тисячу на ліки.

Також тисячу за вакцинацію тепер можуть отримати підлітки.

Наприкінці січня стало відомо, що «тисячу за вакцинацію» можна буде витратити на комуналку.

Джерело: РБК-Україна