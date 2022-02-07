МОЗ порівняв смертність від «Омікрону» та «Дельти»

«Омікрон» спричиняє менше госпіталізацій, порівняно з хвилею «Дельти»

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму «Омікрон». У МОЗ порахували смертність від цього різновиду коронаавірусу. Відповідні дані опублікували в Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Новий звіт від CDC показує, що «Омікрон»-хвиля в середньому спричиняє дев’ять смертей на 1000 випадків захворювань, тоді як під час «Дельта»-хвилі помирало в середньому 13 людей із 1000 інфікованих», – заявив міністр.

Він також підкреслив, що завдяки більш потужній системі тестування (понад 100 тисяч ПЛР-тестувань та понад 80 тисяч антигенів за добу) в Україні здатні виявляти більше випадків інфікування, тим самим витримуючи середньоєвропейський рівень тестувань.

«Зазначу, що завдяки вакцинації при 40 тисяч випадків на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих. Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого», – додав очільник МОЗ.

Отже, «Омікрон» спричиняє менше госпіталізацій, порівняно з хвилею «Дельти». За даними CDC, штам «Дельта» в середньому спричиняв 78 госпіталізацій на 1000 випадків, а «Омікрон» – 27 на 1000 випадків.

Завантаженість ліжок з киснем наразі становить 40,9%. Пацієнти, які потребують кисневої терапії, займають лише третину всіх ліжок з киснем в Україні.

Водночас два з трьох реанімаційних ліжок залишаються вільними, додав міністр.

МОЗ прогнозує до 60 тис. ковід-хворих щодня у найближчі тижні.

Нагадаємо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн. Напередодні в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19.

Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.

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