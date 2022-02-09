«Якщо у школі спалах, то зазвичай джерелом є дорослий», – дитячий інфекціоніст

Професор Крамарев: «Між собою діти значно менше розповсюджують інфекцію»

Щоб вберегти дітей від коронавірусу, потрібно насамперед вакцинувати доросле населення, оскільки між собою діти значно менше передають коронавірусну інфекцію, ніж дорослі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця, професор, позаштатний радник Міністерства охорони здоров’я Сергій Крамарев.

Згідно з дослідженнями, які озвучив лікар, більшість спалахів захворюваності у школах починаються через хворих дорослих. Якщо коронавірус з'являється в дитячому колективі, швидше за все, хтось приніс його з сім'ї.

«Якщо говорити про шпиталізованих до нашої лікарні дітей, то основна маса заразилась всередині сімей. Є американські дослідження, які доходять висновку, що між собою діти значно менше розповсюджують інфекцію, ніж заражаються всередині родини. Тому якщо у школі відбувається спалах, то як правило джерелом його є дорослий, який «приніс» хворобу до школи. Тому, щоб вберегти дітей, потрібно вакцинувати дорослих», – сказав Крамарев.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України може дозволити вакцинуватися проти коронавірусу дітям від 5 років. Таке рішення розглянуть приблизно на початку весни.

Зазначимо, МОЗ дозволив вакцинацію проти коронавірусу всіх дітей від 12 років. Однак для цього потрібен дозвіл батьків.

До слова, головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим. Ще МОЗ порівняв смертність від «Омікрону» та «Дельти».