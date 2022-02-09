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    «Якщо у школі спалах, то зазвичай джерелом є дорослий», – дитячий інфекціоніст

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    Щоб вберегти дітей, потрібно вакцинувати дорослих - «Якщо у школі спалах, то зазвичай джерелом є дорослий», – дитячий інфекціоніст
    Щоб вберегти дітей, потрібно вакцинувати дорослих
    фото з відкритих джерел

    Професор Крамарев: «Між собою діти значно менше розповсюджують інфекцію»

    Щоб вберегти дітей від коронавірусу, потрібно насамперед вакцинувати доросле населення, оскільки між собою діти значно менше передають коронавірусну інфекцію, ніж дорослі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця, професор, позаштатний радник Міністерства охорони здоров’я Сергій Крамарев.

    Згідно з дослідженнями, які озвучив лікар, більшість спалахів захворюваності у школах починаються через хворих дорослих. Якщо коронавірус з'являється в дитячому колективі, швидше за все, хтось приніс його з сім'ї.

    «Якщо говорити про шпиталізованих до нашої лікарні дітей, то основна маса заразилась всередині сімей. Є американські дослідження, які доходять висновку, що між собою діти значно менше розповсюджують інфекцію, ніж заражаються всередині родини. Тому якщо у школі відбувається спалах, то як правило джерелом його є дорослий, який «приніс» хворобу до школи. Тому, щоб вберегти дітей, потрібно вакцинувати дорослих», – сказав Крамарев.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України може дозволити вакцинуватися проти коронавірусу дітям від 5 років. Таке рішення розглянуть приблизно на початку весни.

    Зазначимо, МОЗ дозволив вакцинацію проти коронавірусу всіх дітей від 12 років. Однак для цього потрібен дозвіл батьків.

    До слова, головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим. Ще МОЗ порівняв смертність від «Омікрону» та «Дельти».

    Читайте також інтерв'ю: Інфекціоніст Сергій Крамарев: Немовлята лікуються довше, у них перебіг «Омікрона» важчий

    Теги: діти лікар хвороби вакцинація населення коронавірус Сергій Крамарев
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    «Якщо у школі спалах, то зазвичай джерелом є дорослий», – дитячий інфекціоніст