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    МОЗ назвав регіони, де найбільше хворіють на Covid-19

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    Вчора госпіталізували понад 4,3 тис. людей із підозрою або підтвердженим Covid-19 - МОЗ назвав регіони, де найбільше хворіють на Covid-19
    Вчора госпіталізували понад 4,3 тис. людей із підозрою або підтвердженим Covid-19
    фото: Укрінформ

    Найбільше випадків захворювання вчора виявили у Києві, Одеській та Харківській областях

    За минулу добу, 8 лютого, медики зафіксували в Україні 38 257 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень хвороби померли 240 людей, а одужали від Covid-19 понад 17 тис. пацієнтів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Вчора госпіталізували 4 385 людей із підозрою або підтвердженим Covid-19.

    Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (3 684), Одеській (3 587) та Харківській (2 293) областях.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Лабораторії зробили 177 012 тести на коронавірус: методом ПЛР – 85 412, методом ІФА – 7 738. Також зробили 83 862 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 18,7 мільйона ПЛР-тестувань.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Від початку пандемії в нас виявили 4,3 мільйона випадків Covid-19. З них 101 887 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,7 мільйона – одужали.

    Вчені назвали перші ознаки зараження «стелс-омікроном». Відомий як BA.2, підваріант Covid, який вперше був ідентифікований у грудні 2021 року, швидко поширюється по всьому світу.

    Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму «Омікрон». У МОЗ порахували смертність від цього різновиду коронавірусу.

    Додамо, що з 11 лютого три області перейдуть у «червону» зону: список обмежень.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня хвороби коронавірус
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    МОЗ назвав регіони, де найбільше хворіють на Covid-19