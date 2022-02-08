З 11 лютого три області перейдуть у «червону» зону: список обмежень

З опівночі п'ятниці, 11 лютого, у «червону» зону переходять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення розширити «червону» зону карантину. З опівночі п'ятниці, 11 лютого, в цю зону переходять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У «червоній» зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Натомість у «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат.

Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» Covid-сертифікату.

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