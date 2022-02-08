З 11 лютого три області перейдуть у «червону» зону: список обмежень
З опівночі п'ятниці, 11 лютого, у «червону» зону переходять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення розширити «червону» зону карантину. З опівночі п'ятниці, 11 лютого, в цю зону переходять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
У «червоній» зоні забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Натомість у «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат.
Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» Covid-сертифікату.
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