  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З 11 лютого три області перейдуть у «червону» зону: список обмежень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Державна комісія&nbsp;з питань техногенно-екологічної безпеки та&nbsp;надзвичайних ситуацій&nbsp;прийняла рішення розширити &laquo;червону&raquo; зону карантину - З 11 лютого три області перейдуть у «червону» зону: список обмежень
    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення розширити «червону» зону карантину
    фото: glavcom.ua

    З опівночі п'ятниці, 11 лютого, у «червону» зону переходять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення розширити «червону» зону карантину. З опівночі п'ятниці, 11 лютого, в цю зону переходять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    У «червоній» зоні забороняється:

    • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
    • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
    • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
    • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
    • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
    • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

    Натомість у «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат.

    Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» Covid-сертифікату.

    До слова, МОЗ відповів на головні питання щодо скорочення самоізоляції після Covid-19.

    Раніше головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим. Ще МОЗ порівняв смертність від «Омікрону» та «Дельти».

    Також повідомлялося, що на коронавірус у столиці захворіло майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків. Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.

    Читайте також інтерв'ю: Інфекціоніст Сергій Крамарев: Немовлята лікуються довше, у них перебіг «Омікрона» важчий
    Теги: Хмельниччина Луганщина Закарпаття карантин коронавірус Олег Немчінов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З 11 лютого три області перейдуть у «червону» зону: список обмежень