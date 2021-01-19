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    Коронавірус у світі: хворобу виявили у понад 96 млн людей

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    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 2 млн осіб - Коронавірус у світі: хворобу виявили у понад 96 млн людей
    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 2 млн осіб
    Фото: The Guardian

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 68,6 млн осіб

    У світі станом на 19 січня коронавірус зафіксували у понад 96 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2 млн осіб, а одужали від хвороби 68,6 млн людей.

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    За минулу добу у світі діагностували близько 473 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. У попередні тижні ця позначка не становила менше 500 тисяч.

    За цей же період від коронавірусу померла 9161 особа. Найбільше жертв у США, Німеччині, Великій Британії, Росії, Мексиці та Бразилії.

    На сьогодні у США зареєстровано 24 626 376 випадків Covid-19, зокрема 408 620 смертей, в Індії - 10 582 647 (152 593 смерті), в Бразилії 8 512 238 (210 328 смертей), в РФ 3 591 066 (66 037 смертей).

    Україна посідає 17 сходинку у загальній статистиці захворюваності.

    Як повідомлялося, в Україні 17 січня виявлено 3 034 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 304 особи, летальних випадків – 67, одужало – 5 236 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 163 716 осіб, одужало – 871 196 осіб, летальних випадків – 20 869, проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

    Теги: США Україна хвороби коронавірус
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