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    Показники вихідного дня: у Києві за добу виявлено 300 нових хворих на Covid-19

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    Хворих на коронавірус із ускладненнями шпиталізують - Показники вихідного дня: у Києві за добу виявлено 300 нових хворих на Covid-19
    Хворих на коронавірус із ускладненнями шпиталізують
    Фото з відкритих джерел

    На Київщині за добу підтверджено 240 нових випадків Covid-19

    За минулу добу, 17 січня, у Києві коронавірус виявлено у 301 людини. Це на 492 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 16 січня було 793 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 122997 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 48073 особи (за добу 211), померли 2195 осіб (за добу 5).

    У Київській області зафіксовано 66338 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 240 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 361 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 46363 особи (за добу 219), померли 1064 людини.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1163716 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 17 січня зафіксовано 3034 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 17 січня у Києві було підтверджено 122696 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 793 осіб.  

    У Київській області було 66098 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 361 нового хворого. 

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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