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    Здоров'я

    Лікування Covid-19 в Україні: що для українців безкоштовне

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    Лікування Covid-19 в Україні: що для українців безкоштовне

    В середньому на одного пацієнта з коронавірусом відомство виплачує близько 45 тисяч гривень

    Для тих українців, у яких коронавірус Covid-19 підтверджений лабораторним шляхом, і у тих, хто тільки з підозрою на таку інфекцію, Медичні послуги можуть бути безкоштовними. Про це заявили в Національній службі здоров'я України.

    Як заявили у відомстві, є перелік медичних послуг, які пацієнтам надають безкоштовно:

    Первинна медична та амбулаторно-поліклінічна допомога. Українці можуть пройти тестування на коронавірус у свого сімейного лікаря, а також отримати консультації в разі легкого перебігу хвороби.

    Екстрена медична допомога в критичному стані. Фахівці швидкої допомоги будуть оцінювати стан пацієнта і вирішувати – чи потрібно хворого госпіталізувати або надати допомогу за місцем виклику. В обох випадках - в безкоштовному порядку.

    Стаціонарна медична допомога. Цей пакет медичного обслуговування також безкоштовний і сюди входять ‒ тест на китайський коронавірус Covid-19, лабораторне та інструментальне обстеження, медична допомога відповідно до стандартів, киснева підтримка, інтенсивна терапія, медикаментозна терапія і знеболювання при необхідності.

    Всі вищевказані медичні послуги передбачені національним протоколом лікування коронавірусу і включені в тариф, за яким НСЖУ оплачує послуги медичних установ. В середньому на одного пацієнта з коронавірусом відомство виплачує близько 45 тисяч гривень.

    Теги: хвороби послуги коронавірус
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