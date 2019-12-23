Молодик отримав 10 років тюрми за зґвалтування 15-річної дівчини



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Внаслідок зґвалтування дівчина отримала травми

Ґвалтівник скористався безпорадністю дівчини

Святошинським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 27-річному чоловіку за вчинення сексуального насильства над 15-річною дівчиною.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Злочин стався у травні 2019 року у Святошинському районі столиці.

«Чоловік, який проживає в одному будинку з потерпілою, під вигаданим приводом запросив її до себе у квартиру. Надалі, користуючись тим, що дівчина є інвалідом 2-ї групи психічного розладу та не здатна усвідомлювати характер та значення вчинених відносно неї дій, зґвалтував її», - розповіли правоохоронці.

Внаслідок вказаних дій дівчина отримала травми та була госпіталізована. Зловмисника, який, як виявилося, вже був раніше засуджений за насильницькі злочини, правоохоронці затримали того ж дня.

Колегією суддів Святошинського районного суду Києва підтримано позицію публічного обвинувача, визнано чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України та засуджено до 10 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

Як повідомлялося, нещодавно Святошинський районний суд Києва виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, обвинувачуваному у розбої та зґвалтуванні дівчини.

У кінці жовтня столичними правоохоронцями було затримано та повідомлено про підозру 46-річному раніше судимому киянину за фактами зґвалтування та пограбування жінок.