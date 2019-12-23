  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Молодик отримав 10 років тюрми за зґвалтування 15-річної дівчини

    • Розсилка
    Внаслідок&nbsp;зґвалтування дівчина отримала травми - Молодик отримав 10 років тюрми за зґвалтування 15-річної дівчини
    Внаслідок зґвалтування дівчина отримала травми

    Ґвалтівник скористався безпорадністю дівчини

    Святошинським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 27-річному чоловіку за вчинення сексуального насильства над 15-річною дівчиною.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Злочин стався у травні 2019 року у Святошинському районі столиці.

    «Чоловік, який проживає в одному будинку з потерпілою, під вигаданим приводом запросив її до себе у квартиру. Надалі, користуючись тим, що дівчина є інвалідом 2-ї групи психічного розладу та не здатна усвідомлювати характер та значення вчинених відносно неї дій, зґвалтував її», - розповіли правоохоронці.

    Внаслідок вказаних дій дівчина отримала травми та була госпіталізована. Зловмисника, який, як виявилося, вже був раніше засуджений за насильницькі злочини, правоохоронці затримали того ж дня.

    Колегією суддів Святошинського районного суду Києва підтримано позицію публічного обвинувача, визнано чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України та засуджено до 10 років позбавлення волі.

    До вступу вироку у законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

    Як повідомлялося, нещодавно Святошинський районний суд Києва виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, обвинувачуваному у розбої та зґвалтуванні дівчини. 

    У кінці жовтня столичними правоохоронцями було затримано та повідомлено про підозру 46-річному раніше судимому киянину за фактами зґвалтування та пограбування жінок.

    прокуратура Київ суд чоловік зґвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ