19-річний киянин підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки



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Підозрюваного у зґвалтуванні затримано Фото: Прокуратура Києва

Після зґвалтування зловмисник шантажем вимагав у дівчинки грошові кошти

Київською прокуратурою повідомлено про підозру 19-річному місцевому мешканцю за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчини та вимагання в неї грошових коштів.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Встановлено, що підозрюваний після знайомства з 11-річною школяркою почав надсилати їй повідомлення сексуального характеру, поступово розбещуючи останню. Крім того, зловмисник вимагав, щоб дівчинка надсилала йому власні фотографії в оголеному вигляді та спонукав її вживати з ним наркотичні та психотропні речовини. В подальшому, застосовуючи психологічне насильство, підозрюваний, скориставшись тим, що малолітня школярка не розуміє значення вчинюваних щодо неї дій та не може чинити опору, примусив останню роздягнутися та зґвалтував її», - розповіли правоохоронці.

Після цього зловмисник почав вимагати у дівчинки грошові кошти, погрожуючи у разі відмови викласти в інтернеті фотографії школярки в оголеному вигляді.

За результатами досудового розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським управлінням поліції, зловмисника вдалося встановити та затримати.

Наразі молодику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої), ч. 1,2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно) КК України. Місцева прокуратура готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.