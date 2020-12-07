У Китаї новим коронавірусом заразилися ще 20 людей

Троє «активних» пацієнтів заразилися у Внутрішній Монголії

У понеділок, 7 грудня, материковий Китай повідомив, що зафіксував 15 нових випадків активної форми Covid-19. Також в країні зареєстрували ще шість пацієнтів із безсимптомним перебігом захворювання.

Про це пише People's Daily, Chinа.

Більшість хворих привезла інфекцію з-за кордону, тоді як троє «активних» пацієнтів заразилися у Внутрішній Монголії.

Загалом у Китаї на лікуванні залишається 281 пацієнт із активною формою Covid-19, стан шести з них оцінюють як критичний.

Від початку спалаху в країні на SARS-CoV-2 захворіли 86 634 людини. 4 634 пацієнти померли, тоді як понад 81,7 тис. вже одужали.

Як повідомлялося, у Китаї майже мільйон людей зробили щеплення експериментальною вакциною від Covid-19 національної фармацевтичної групи Sinopharm, яка все ще перебуває на стадії клінічного випробування. За словами очільника Sinopharm, після щеплення не було зафіксовано жодного випадку серйозних побічних ефектів.