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    У світі

    У Китаї новим коронавірусом заразилися ще 20 людей

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    У Китаї новим коронавірусом заразилися ще 20 людей - У Китаї новим коронавірусом заразилися ще 20 людей
    У Китаї новим коронавірусом заразилися ще 20 людей

    Троє «активних» пацієнтів заразилися у Внутрішній Монголії

    У понеділок, 7 грудня, материковий Китай повідомив, що зафіксував 15 нових випадків активної форми Covid-19. Також в країні зареєстрували ще шість пацієнтів із безсимптомним перебігом захворювання.

    Про це пише People's Daily, Chinа.

    Більшість хворих привезла інфекцію з-за кордону, тоді як троє «активних» пацієнтів заразилися у Внутрішній Монголії.

    Загалом у Китаї на лікуванні залишається 281 пацієнт із активною формою Covid-19, стан шести з них оцінюють як критичний.

    Від початку спалаху в країні на SARS-CoV-2 захворіли 86 634 людини. 4 634 пацієнти померли, тоді як понад 81,7 тис. вже одужали.

    Як повідомлялося, у Китаї майже мільйон людей зробили щеплення експериментальною вакциною від Covid-19 національної фармацевтичної групи Sinopharm, яка все ще перебуває на стадії клінічного випробування. За словами очільника Sinopharm, після щеплення не було зафіксовано жодного випадку серйозних побічних ефектів. 

    Теги: Китай щеплення коронавірус
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