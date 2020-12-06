Минулої доби у столиці зафіксували 1518 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі

У столиці минулої доби виявили ще 1518 хворих на Covid-19, це вчергове найвищий показник серед регіонів України.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За словами Кличка, минулої доби зафіксували 1518 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 15 людей. Всього від Covid-19 вже померли 1425 киян.

Підтверджених випадків захворювання станом на ранок 6 грудня вже 79809.

Минулої доби вірус виявили у:

813 жінок віком від 18 до 91 років,

583 чоловіка віком від 18 до 85 років,

67 дівчаток від 1 до 17 років та у 55 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворів, зокрема, 71 медик. До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 285, в Деснянському – 237 та в Подільському районі – 185 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 813306

Одужали 418581

Хворіють 381137

Померли 13588

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердився у 11590 людей в Україні. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 1127 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 167, одужало 6048 осіб.