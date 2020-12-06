Минулої доби у столиці зафіксували 1518 хворих на коронавірус
Минулої доби коронавірусна хвороба забрала життя 15 людей
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі
У столиці минулої доби виявили ще 1518 хворих на Covid-19, це вчергове найвищий показник серед регіонів України.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
За словами Кличка, минулої доби зафіксували 1518 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 15 людей. Всього від Covid-19 вже померли 1425 киян.
Підтверджених випадків захворювання станом на ранок 6 грудня вже 79809.
Минулої доби вірус виявили у:
- 813 жінок віком від 18 до 91 років,
- 583 чоловіка віком від 18 до 85 років,
- 67 дівчаток від 1 до 17 років та у 55 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворів, зокрема, 71 медик. До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 285, в Деснянському – 237 та в Подільському районі – 185 випадків.
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Всього813306
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Одужали418581
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Хворіють381137
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Померли13588
Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердився у 11590 людей в Україні. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 1127 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 167, одужало 6048 осіб.