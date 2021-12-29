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    Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих за добу зросла вдвічі

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    307 українців напередодні не змогли побороти коронавірус - Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих за добу зросла вдвічі
    307 українців напередодні не змогли побороти коронавірус
    фото з відкритих джерел

    28 грудня в Україні зафіксовано 5 454 нових випадків Covid-19

    За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98). Про це інформує пресцентр МОЗ. Зазначимо, 27 грудня МОЗ зафіксував 2,2 тис. нових ковід-хворих за добу.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 153 особи, летальних випадків – 307, одужало – 12 352 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,6 млн осіб;
    • одужало – 3,4 млн осіб;
    • летальних випадків – 95 412;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16,7 млн.

    МОЗ також наголошує, що напередодні 131 129 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу – 1 290 людей.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 14,6 млн людей, отримали дві дози – 13,5 млн людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей. Загалом проведено 28,1 млн щеплень

    Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

    Зазначимо, перед Новим роком із «червоної» зони вийдуть останні дві області.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Як Європа зустрічає «Омікрон». Порівнюємо з Україною
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих за добу зросла вдвічі