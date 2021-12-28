Перед Новим роком із «червоної» зони вийдуть останні дві області

Із 30 грудня в Україні не залишиться «червоних» регіонів

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 30 грудня перевести з «червоної» у «жовту» зону епідемічної небезпеки Волинську та Запорізьку області. Так вся Україна буде на «жовтому» рівні, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram за результатами відповідного засідання комісії.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року «жовтий» рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей», – зазначив Немчінов.

Міністр нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – «жовтий» Covid-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти Covid-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – Covid-сертифікат про одужання.

Таким чином на «жовтому» рівні епіднебезпеки громадські заклади не можуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Напередодні стало відомо, скільки коштів влада витратила на боротьбу з Covid-19.

Раніше повідомлялося, що 2022 рік для українців розпочнеться з нижчим рівнем захворюваності на Covid-19, ніж 2021 рік. У країні шостий тиждень поспіль спадає кількість нових випадків коронавірусу, загалом зменшилася на 22% за останній тиждень. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу.

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