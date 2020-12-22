Вчені: новий штам коронавірусу може бути небезпечний для дітей

Вчені уточнюють, що новий вид коронавірусу передається значно краще, ніж «звичайний» Covid-19

«Британський» штам Covid-19 схильний до зараження дітей, відзначають науковці

Новий штам коронавірусу, який нещодавно виявили в Великій Британії, може бути небезпечний, зокрема, для дітей.

Таку думку в коментарі Reuters висловили вчені з урядової консультативної групи щодо нових і виникаючих респіраторних вірусів.

В організації вважають, що новий штам коронавірусу нібито схильний до зараження дітей.

«З огляду на характер їх змішування, можна очікувати, що буде більше інфікованих дітей», – зазначають науковці

Вчені уточнюють, що новий вид коронавірусу передається значно краще, ніж «звичайний» Covid-19.

Дослідження на цю тему тривають.

Нагадаємо, компанії Pfizer і BioNTech перевірять ефективність своєї вакцини від коронавірусу проти нового нового штаму вірусу.

Зазначимо, МОЗ України запевняє, що усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів. 21 грудня лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що мутований штам коронавірусу зафіксували на Закарпатті.

Як відомо, багато країн терміново закривають свої кордони для туристів з Великої Британії після виявлення у цій країні нового штаму коронавірусу.

У Лондоні і ще у двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу. Отже, вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі. Крім того, оскільки коронавірус має тваринне походження, в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини, зазначила експерт.