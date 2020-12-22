Pfizer і BioNTech перевірять свою вакцину на новий штам коронавірусу

Очікується, що вакцина буде ефективною проти так званого британського штаму

Компанії Pfizer і BioNTech перевірять ефективність своєї вакцини від коронавірусу проти нового нового штаму вірусу.

Про це заявив глава BioNTech Угур Шахін в інтерв'ю Bild.

На його думку, вакцина буде ефективною проти так званого британського штаму.

«В найближчі тижні це будуть перевіряти», –- розповів Шахін.

Генеральний директор BioNTech повідомив, що, на його погляд, «співпраця з ЕМА (Європейським агентством з лікарських засобів, – ред.) була чудовою»

Шахін визнав, що німецька влада допомогла відповісти на низку питань у процесі отримання сертифікації та в підсумку «вдалося прискорити весь процес». Всього, за його словами, компанія має намір виробити понад 1,3 млрд доз вакцини.

Зазначимо, МОЗ України запевняє, що усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів.

21 грудня лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що мутований штам коронавірусу зафіксували на Закарпатті.

Як відомо, багато країн терміново закривають свої кордони для туристів з Великої Британії після виявлення у цій країні нового штаму коронавірусу. На цю мить рейси до Британії скасували близько тридцяти країн.

У Лондоні і ще у двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великої Британії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу. Отже, вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі. Крім того, оскільки коронавірус має тваринне походження, в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини, зазначила експерт.