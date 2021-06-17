Київські митники виявили в іграшках із Індонезії кокаїновий сюрприз (фото)

Відправник переміщував наркотичні засоби з приховуванням від митного контролю

Київські митники під час перевірки міжнародного експресвідправлення, яке прямувало з Індонезії на адресу киянина, виявили наркотичні засоби, які приховувалися в дитячих м’яких іграшках. Про це повідомляє пресслужба митниці.

Згідно з декларацією у міжнародній бандеролі знаходилася лялька-іграшка вартістю $1,94.

Однак митники засумнівалися у сентиментальності відправника, який посилав м’які набивні фетрові іграшки ручної роботи в далеку Україну, і не помилилися – всередині яскравих створінь, що посміхалися, знаходилося по пакетику з рослинною речовиною.

Як виявила митна експертиза, у складі речовини, якою були начинені дві іграшки рожевого та жовтого кольорів, виявлено алкалоїди насіння кокаїнового куща (Erythroxylon coca) - метиловий ефір ангідроекгоніну (метилекгонідин), тропін та тропакокаїн, які є похідними екгоніну і віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

У такий спосіб відправник переміщував наркотичні засоби з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених тайників.

Складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Наркотичну речовину вилучено.

Нещодавно у міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники не пропустили «зеленим коридором» брендові речі на майже 700 тис. грн.

Також київські митники виявили 61 діамант у поштових відправленнях зі США на адерсу мешканців Києва та Дніпра.