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    Київські митники виявили в іграшках із Індонезії кокаїновий сюрприз (фото)

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    В іграшках приховувались пакетики з рослинною речовиною - Київські митники виявили в іграшках із Індонезії кокаїновий сюрприз (фото)

    В іграшках приховувались пакетики з рослинною речовиною

    Фото: Київська митниця

    Відправник переміщував наркотичні засоби з приховуванням від митного контролю

    Київські митники під час перевірки міжнародного експресвідправлення, яке прямувало з Індонезії на адресу киянина, виявили наркотичні засоби, які приховувалися в дитячих м’яких іграшках. Про це повідомляє пресслужба митниці.

    Згідно з декларацією у міжнародній бандеролі знаходилася лялька-іграшка вартістю $1,94.

    Однак митники засумнівалися у сентиментальності відправника, який посилав м’які набивні фетрові іграшки ручної роботи в далеку Україну, і не помилилися – всередині яскравих створінь, що посміхалися, знаходилося по пакетику з рослинною речовиною.

    Як виявила митна експертиза, у складі речовини, якою були начинені дві іграшки рожевого та жовтого кольорів, виявлено алкалоїди насіння кокаїнового куща (Erythroxylon coca) - метиловий ефір ангідроекгоніну (метилекгонідин), тропін та тропакокаїн, які є похідними екгоніну і віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

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    Київські митники виявили в іграшках із Індонезії кокаїновий сюрприз (фото)
    Київські митники виявили в іграшках із Індонезії кокаїновий сюрприз (фото)
    Київські митники виявили в іграшках із Індонезії кокаїновий сюрприз (фото)
    Київські митники виявили в іграшках із Індонезії кокаїновий сюрприз (фото)

    У такий спосіб відправник переміщував наркотичні засоби з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених тайників.

    Складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

    Наркотичну речовину вилучено.

    Нещодавно у міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники не пропустили «зеленим коридором» брендові речі на майже 700 тис. грн.

    Також київські митники виявили 61 діамант у поштових відправленнях зі США на адерсу мешканців Києва та Дніпра.

    Теги: митниця Київ наркотики Державна митна служба
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    Київські митники виявили в іграшках із Індонезії кокаїновий сюрприз (фото)