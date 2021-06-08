Київські митники виявили у посилках зі США понад пів сотні діамантів (фото)

Коштовне каміння відправник намагався переслати в Україну, не задекларувавши належним чином

Київські митники виявили 61 діамант, з яких найбільші і найдорожчі – два жовтих (вартістю 5,3 тисячі доларів США) та три безбарвних (2,9 тисяч доларів США), і ще два діаманти незвичного небесно-блакитного кольору з зеленим відтінком, при спробі переслати їх в міжнародних поштових відправленнях під виглядом розподільника документів. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Три міжнародні поштові відправлення від одного й того ж відправника з американського Балтимора прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра. Згідно з деклараціями, в цих посилках мали знаходитися «розподільники документів» вартістю 0 доларів США.

Натомість при митному огляді цих відправлень митники виявили каміння у зіппакетах з рукописними позначками, характерними для коштовного каміння (про масу, колір, чистоту тощо).

Митна експертиза встановила, що виявлене – дорогоцінне каміння першого порядку: діаманти брильянтової огранки жовтих, коричневих і блакитних кольорів та відтінків, а також безбарвні. Маса найбільшого каменю - 1,07 карата, а його лінійні виміри - 6,51х6,47х4,14мм.

Отже, коштовне каміння відправник намагався переслати в Україну, не задекларувавши належним чином.

Київською митницею у всіх випадках складено протоколи про порушення митних правил ст. 472 Митного кодексу України.

Діаманти вилучено. Їх загальна орієнтовна вартість – $11,6 тис. (319 тис. грн).

Як повідомлялося, у січні-квітні 2021 року співробітники Київської митниці Держмитслужби виявили 729 порушень митних правил на загальну суму 224,18 млн грн.

Найрезонанснішою справою квітня стало виявлення понад кілограму кокаїну в іноземного наркокур’єра-«ковтача». Порушник прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом із однієї з країн Євросоюзу та намагався ввезти на територію України у власному череві 91 капсулу кокаїну.