За результатами обробки бюлетенів Кличко набирає понад 50% – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У виборчих перегонах Віталій Кличко лідирує з великим відривом

Другого туру виборів у столиці може не бути

Кандидат на посаду київського міського голови, чинний мер Києва Віталій Кличко може перемогти в першому турі, набравши понад 50% голосів виборців.

Про це повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело з територіальної виборчої комісії.

За словами джерела, за наявними даними, за інформацією з 99% дільниць, Кличко набирає 50,8%. Представник «ОПЗЖ» Олександр Попов набирає 9,5%, представник «Голосу» Сергій Притула – 7,9%.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.

Кличко заявив, що готовий провести дебати з представником партії ОПЗЖ Олександром Поповим, який згідно з екзит-полами посів друге місце на місцевих виборах у столиці.