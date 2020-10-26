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    За результатами обробки бюлетенів Кличко набирає понад 50% – ЗМІ

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    У виборчих перегонах Віталій Кличко лідирує з великим відривом - За результатами обробки бюлетенів Кличко набирає понад 50% – ЗМІ
    У виборчих перегонах Віталій Кличко лідирує з великим відривом

    Другого туру виборів у столиці може не бути

    Кандидат на посаду київського міського голови, чинний мер Києва Віталій Кличко може перемогти в першому турі, набравши понад 50% голосів виборців. 

    Про це повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело з територіальної виборчої комісії.

    За словами джерела, за наявними даними, за інформацією з 99% дільниць, Кличко набирає 50,8%. Представник «ОПЗЖ» Олександр Попов набирає 9,5%, представник «Голосу» Сергій Притула – 7,9%.

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

    Кличко заявив, що готовий провести дебати з представником партії ОПЗЖ Олександром Поповим, який згідно з екзит-полами посів друге місце на місцевих виборах у столиці.

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