Кличко пояснив свій успіх на київських виборах



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Віталій Кличко під час відеовключення в онлайн трансляцію зі штабу партії «УДАР Віталія Кличка»

Кличко прокоментував результати екзит-полів

За цих п’ять років меру столиці та міській владі вдалось зберегти довіру киян. Насамперед– до тих змін, що відбуваються в місті.

Про це Віталій Кличко заявив під час відеовключення в онлайн трансляцію зі штабу партії «УДАР Віталія Кличка».

Мер перебуває вдома, на самоізоляції у зв’язку із захворюванням на коронавірус.

«Поки що рано говорити про остаточні, офіційні, результати. Насамперед, я хочу подякувати киянам, які оцінили мою роботу і надали такий кредит довіри – достатньо великий,– зазначив Кличко.– Хочу нагадати, що п’ять років тому в першому турі я переміг з результатом трохи більше 40 відсотків. Специфіка влади така, що дуже багато вимог до неї та викликів, які доводиться долати. І довіру утримати складно. Дуже складно реалізувати багато речей. Але я вдячний, що за цих п’ять років нам вдалось зберегти довіру. Значить, багато речей були зроблені правильно. Київ розвивається»,– сказав Кличко.

Він подякував киянам за підтримку і запевнив, що і надалі працюватиме над розвитком столиці, аби виправдати сподівання її мешканців.

За словами Віталія Кличка, понад 20 відсотків підтримки партії «УДАР», що останніх кілька років не була надто активною, зокрема, не брала участі в останніх парламентських виборах– велика приємність для нього. І теж– кредит довіри виборців. Адже партія «УДАР», коли почала готуватися до виборів навесні, мала рейтинг приблизно 5 відсотків.

«Ми почали фактично відбудовувати партію заново. І я дуже вдячний за роботу нашим осередкам, нашим партійцям і активістам, які беруть участь у цих місцевих виборах. Тримаю кулаки за них. Підкреслю: ми є тими людьми, які не тільки обіцяють, а й реальними справами показують результат роботи»,– сказав мер Києва.

Також він прокоментував те, що, за даними екзит-полів, на другому місці серед кандидатів у мери столиці опинився екс-голова Київської міської державної адміністрації, якого тоді призначив Віктор Янукович, висуванець від Опозиційного блоку Олександр Попов.

«Справді, я здивований. Чим це можна пояснити? Думаю, що основний виборець, який за нього проголосував, переїхав в столицю в останніх п’ять років,– зазначив Кличко.– Ми знаємо, що до столиці переїхало багато людей, тому що тут є робота, найвища заробітня платня в Україні, найкращі стандарти. І у мене складається враження, що виборець Олександра Попова не пам’ятає, що таке «йолка« на Майдані, хто такий Янукович для міста Києва. Тільки з цим я можу пов’язати таку підтримку Олександра Попова»,– наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.