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    Кличко заявив про готовність піти на дебати з Поповим

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    Віталій Кличко заявив, що готовий до дебатів - Кличко заявив про готовність піти на дебати з Поповим
    Віталій Кличко заявив, що готовий до дебатів

    За попередніми даними, за Кличка проголосували близько 45% виборців

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий провести дебати з представником партії ОПЗЖ Олександром Поповим, який згідно з екзитполами посів друге місце на місцевих виборах у столиці.

    Про це повідомляє Сегодня.

    «Якщо буде другий тур, я готовий професійно дискутувати. І відповісти на всі питання, які є», - заявив Кличко.

    За словами Кличка, дебати – хороша можливість визначити пріоритети, які стоять перед Києвом в найближчі кілька років.

    Мер Києва зазначив, що перед першим туром виборів мера багато хто з кандидатів хотіли провести з ним дебати.

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.
    Віталій Кличко Київ УДАР партії мер дебати
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