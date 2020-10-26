Кличко заявив про готовність піти на дебати з Поповим



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Віталій Кличко заявив, що готовий до дебатів

За попередніми даними, за Кличка проголосували близько 45% виборців

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий провести дебати з представником партії ОПЗЖ Олександром Поповим, який згідно з екзитполами посів друге місце на місцевих виборах у столиці.

Про це повідомляє Сегодня.

«Якщо буде другий тур, я готовий професійно дискутувати. І відповісти на всі питання, які є», - заявив Кличко.

За словами Кличка, дебати – хороша можливість визначити пріоритети, які стоять перед Києвом в найближчі кілька років.

Мер Києва зазначив, що перед першим туром виборів мера багато хто з кандидатів хотіли провести з ним дебати.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.