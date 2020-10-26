Кличко заявив про відсутність симптомів Covid-19: буду здавати повторно тест
Віталій Кличко каже, що почувається абсолютно нормально
Кандидат на посаду Київського міського голови, чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому у понеділок піде на повторний тест.
«Буду здавати наступний тест і тримаю кулаки за те, що тест буде негативний, щоб це була помилка. Я почуваюся абсолютно нормально, ніяких симптомів у мене немає – ні температури, ні кашлю, нічого іншого, що буває у хворих на Covid-19», – сказав Кличко.
Він додав, що чекає, коли лікарі дадуть «зелене світло» для того, щоб повернутись повноцінно до роботи.
24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.
Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.
На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.
Кличко заявив, що готовий провести дебати з представником партії ОПЗЖ Олександром Поповим, який згідно з екзитполами посів друге місце на місцевих виборах у столиці.