Кличко заявив про відсутність симптомів Covid-19: буду здавати повторно тест



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Кличко заявив про відсутність симптомів Covid-19

Віталій Кличко каже, що почувається абсолютно нормально

Кандидат на посаду Київського міського голови, чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому у понеділок піде на повторний тест.

«Буду здавати наступний тест і тримаю кулаки за те, що тест буде негативний, щоб це була помилка. Я почуваюся абсолютно нормально, ніяких симптомів у мене немає – ні температури, ні кашлю, нічого іншого, що буває у хворих на Covid-19», – сказав Кличко.

Він додав, що чекає, коли лікарі дадуть «зелене світло» для того, щоб повернутись повноцінно до роботи.

24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.

Кличко заявив, що готовий провести дебати з представником партії ОПЗЖ Олександром Поповим, який згідно з екзитполами посів друге місце на місцевих виборах у столиці.