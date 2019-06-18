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    За тиждень у ДТП на столичних дорогах загинули шестеро людей

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    ДТП на Старообухівській трасі - За тиждень у ДТП на столичних дорогах загинули шестеро людей
    ДТП на Старообухівській трасі
    Фото: dtp.kiev.ua

    На дорогах Києва сталося понад 800 ДТП

    За тиждень з 10 по 16 червня у Києві зафіксовано 838 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 863), з них 50 з потерпілими (на попередньому тижні 38). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    На дорогах столиці за тиждень отримали поранення 56 людей (на попередньому тижні - 45), загинули шість осіб (на попередньому тижні двоє загиблих).

    Сталося 15 наїздів на пішоходів, з них 7 - на пішохідних переходах. Поранено 7 мотоциклістів, один загинув та постраждали 6 велосипедистів.

    Як повідомлялося, 16 червня у Києві на Старообухівській трасі Volkswagen Passat на швидкості протаранив Daewoo Lanos і вилетів на зустрічну смугу, зупинившись лише на паркувальному майданчику поблизу ресторану, де пошкодив ще декілька автомобілів. 

    Унаслідок потужного удару Daewoo розвернуло на дорозі, обох водіїв госпіталізували з численними ушкодженнями, 20-річна дівчина, яка їхала на задньому сидінні Lanos, загинула на місці, уламки машин розкидані на десятки метрів трасою.

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