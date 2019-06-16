У Києві на Старообухівській трасі зіткнулися два легковики, загинула дівчина



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Винуватець моторошної ДТП є спортсменом, - ЗМІ

За попередніми даними, загибла їхала на весілля

У Києві на Старообухівській трасі Volkswagen Passat на швидкості протаранив Daewoo Lanos і вилетів на зустрічну смугу, зупинившись лише на паркувальному майданчику поблизу ресторану, де пошкодив ще декілька автомобілів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Унаслідок потужного удару Daewoo розвернуло на дорозі, обох водіїв госпіталізували з численними ушкодженнями, 20-річна дівчина, яка їхала на задньому сидінні Lanos, загинула на місці, уламки машин розкидані на десятки метрів трасою.

За попередніми даними, загибла їхала на весілля. До того ж повідомляється, що винуватець моторошної ДТП є спортсменом.

Нагадаємо, раніше у Києві сталося смертельне зіткнення кількох автомобілів. Одне з авто перетворилось на груду металу, загинули четверо людей.