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    У Києві на Старообухівській трасі зіткнулися два легковики, загинула дівчина

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    Винуватець моторошної ДТП є спортсменом, - ЗМІ - У Києві на Старообухівській трасі зіткнулися два легковики, загинула дівчина
    Винуватець моторошної ДТП є спортсменом, - ЗМІ

    За попередніми даними, загибла їхала на весілля

    У Києві на Старообухівській трасі Volkswagen Passat на швидкості протаранив Daewoo Lanos і вилетів на зустрічну смугу, зупинившись лише на паркувальному майданчику поблизу ресторану, де пошкодив ще декілька автомобілів.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    Унаслідок потужного удару Daewoo розвернуло на дорозі, обох водіїв госпіталізували з численними ушкодженнями, 20-річна дівчина, яка їхала на задньому сидінні Lanos, загинула на місці, уламки машин розкидані на десятки метрів трасою.

    За попередніми даними, загибла їхала на весілля. До того ж повідомляється, що винуватець моторошної ДТП є спортсменом.

    Нагадаємо, раніше у Києві сталося смертельне зіткнення кількох автомобілів. Одне з авто перетворилось на груду металу, загинули четверо людей.

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